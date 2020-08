BNR Nieuwsradio gaat reorganiseren: 20 medewerkers verliezen baan

De coronacrisis dwingt BNR Nieuwsradio om versneld zijn FM programmering aan te passen en kosten te besparen. Dit bericht de radiozender op haar website. Door de besparing moeten 20 mensen vertrekken bij de radiozender.

Nadruk op actualiteit

De nadruk in de nieuwe programmering komt te liggen op het volgen van de actualiteit en het duiden van zakelijk en economisch nieuws. De wijzigingen leiden tot een reorganisatie waarbij twintig arbeidsplaatsen vervallen.

BNR

Volgens algemeen directeur van de FD Mediagroep Eugenie van Wiechen is de ingreep noodzakelijk. ‘Corona heeft geleid tot een flinke teruggang in advertentieomzet. Omdat BNR hiervan geheel afhankelijk is voor zijn inkomsten, moeten we nu helaas maatregelen nemen. Dat gaat ons allemaal aan het hart‘.

Online groei

De ingreep hangt volgens BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark niet alleen samen met de coronacrisis. Ze wijst erop dat nieuws steeds meer digitaal geconsumeerd wordt. De podcasts en de digitale kanalen van BNR laten dan ook groei zien, aldus Van Ark. De wijziging in de programmering was op termijn ook zonder corona onvermijdelijk.

Advertenties blijven achter

BNR Nieuwsradio is al een aantal jaren bezig om naast de zakelijke nieuwszender op de FM ook een sterk digitaal audiobedrijf op te bouwen. Van Ark: ‘Dat gaat goed als je naar onze luisteraars kijkt. Helaas blijft de omzet uit advertenties nog achter.’

Afscheid van 20 mensen

De kostenbesparing gaat ten koste van ongeveer 20 mensen waarvan iets minder dan de helft in vaste dienst is. Van Ark: ‘Ik vind het heel naar dat we afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde collega‚Äôs. Dit hadden we begin van het jaar niet kunnen bedenken. Helaas kunnen we er nu niet om heen.’

De directie en hoofdredactie van BNR hebben hun plannen vandaag voorgelegd aan de Ondernemingsraad en Redactieraad.