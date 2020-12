Roos Abelman en Donatello Piras nieuw presentatieduo op BNR

BNR Nieuwsradio breidt uit in de spits. Roos Abelman wordt in het nieuwe jaar bijgestaan door een tweede anchor: Donatello Piras. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Wijzigingen

Het vernieuwde spitsprogramma is vanaf 4 januari elke werkdag te horen op BNR Nieuwsradio, van 16.00 tot 19.00 uur. In de weken voor kerst 2020 worden alle wijzigingen bij het radiostation uit de doeken gedaan. Het nieuwe duo is onderdeel van een reeks wijzigingen bij BNR Nieuwsradio waaronder een vernieuwde programmering.

Presentatie in duovorm

Roos Abelman presenteert BNR Spitsuur al sinds mei 2018. Nu, bijna drie jaar later, voegt presentator en ondernemer Donatello Piras zich bij haar. Piras is geen vreemde van BNR. Zo schoof hij in het verleden vaak aan als politiek expert of Italië-deskundige. Ook maakt hij de populaire Italië Podcast bij BNR.

Bezuinigingen

De programmering van de nieuwszender gaat per 1 januari op de schop. De radiozender maakte eerder al bekend dat door bezuinigingen de programmering zou worden aangepast. Door een reorganisatie bij de radiozender verliezen 20 mensen hun baan. Vorige werd ook bekend gemaakt dat de radiozender stopt met het radioprogramma van Jörgen Raymann: Ask Me Anything.

