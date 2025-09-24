BNR Nieuwsradio organiseert op dinsdag 4 november 2025 voor de tweede keer het BNR Podcast Kennisfestival, in samenwerking met Beeld & Geluid. Het programma staat in het teken van inhoud, innovatie en impact rond podcasts.

Lezingen, sprekers en discussies

Bezoekers kunnen rekenen op een mix van inspirerende lezingen, sprekers en discussies. Met onder andere Saskia Belleman en Marcel van Roosmalen. Maar ook bijvoorbeeld ‘Eerste Hulp bij Podcasts’ waarbij vier experts plaats nemen en live vragen beantwoorden over alles wat te maken heeft met podcasts.

Onderwerpen

Centraal tijdens het BNR Podcast Kennisfestival staan onderwerpen als storytelling, nieuwe formats, sound design, juridische valkuilen, de rol van AI in podcastproductie en de kansen voor merken en adverteerders. Natuurlijk komen ook veel podcastmakers aan bod, in hun sessies nemen ze je mee in hoe hun podcast tot stand is gekomen, inclusief de uitdagingen en de obstakels.

