BNR Business Beats, het muziekstation van BNR Nieuwsradio, is vanaf maandag 1 september 2025 ook te horen via DAB+. Een jaar geleden startte dit station als live-stream, de distributie wordt nu flink uitgebreid. Het station wordt via DAB+ nu ook makkelijker vindbaar voor automobilisten in heel Nederland. In het najaar vindt de feestelijke lancering plaats.

“Muziekzender voor de werkende professionals”

“BNR Business Beats is de muziekzender voor de werkende professionals“, aldus BNR in een persbericht. De zender brengt non-stop pop, soul en funk. Het gaat dan om muziek van artiesten als Stevie Wonder, Alicia Keys, Jamiroquai, Gregory Porter, Sade en vele anderen. Ideaal voor focus en energie tijdens je werkdag. Ieder uur wordt het laatste nieuws verzorgd door het ANP

“Sluit naadloos aan”

“Business Beats sluit naadloos aan op BNR Nieuwsradio. Wie bijgepraat is kan switchen naar Business Beats. We houden luisteraars dan binnen ons BNR domein.“, aldus Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR.

Groot Nieuws Radio

Door de komst van BNR Business Beats op DAB+ zal Groot Nieuws Radio haar uitzendingen via DAB+ per 1 september voortzetten op een ander DAB+-kanaal. Groot Nieuws Radio huurde de afgelopen jaren digitale ethercapaciteit bij BNR. Deze capaciteit op kanaal 11C wordt vanaf 1 september dus gebruikt door BNR Business Beats

Luisteren naar BNR Business Beats via Internet kan hier.