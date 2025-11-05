De NOS-serie Mino’s Imperium is uitgeroepen tot Beste Podcast van Nederland tijdens de Dutch Podcast Awards, georganiseerd door BNR Nieuwsradio. De publieksprijs ging naar Fred & Ries, dat door luisteraars massaal werd gekozen als favoriet.

Mino Raiola

Mino’s Imperium vertelt het verhaal van de legendarische voetbalmakelaar Mino Raiola die in 2022 na een kort ziektebed overleed. ‘Technisch zit de podcast uitstekend in elkaar’ zo is te lezen in het juryrapport. ‘De research is gedegen, de montage strak en het ritme precies goed. Het resultaat is een geslaagde, menselijke reconstructie van een man die het voetbal voorgoed veranderde.’

De Publieksprijs

De publieksprijs werd dit jaar gewonnen door Fred & Ries, een podcast waarin vrienden Fred van Leer en Richard Groendendijk met humor en zelfspot hun leven aan de hand van dilemma’s bespreken. De show wist een grote en betrokken achterban te mobiliseren. Het grote aantal stemmen laat de groeiende kracht en populariteit van het medium podcast in Nederland zien.

Andere winnaars

De jury reikte daarnaast prijzen uit in elf categorieën. De podcast van Wiwa en Freddy (De Jeugd van Tegenwoordig) werd bekroond als beste chatcast vermaak. De Datecast met Patty Brard won de prijs voor vernieuwing en De Ongelooflijke Podcast won de prijs voor Het Beste Interview. Niemandsland werd onderscheiden in de categorie Journalistiek.

Categoriewinnaars 2025

Verhalend: Mino’s Imperium

Journalistiek: Niemandsland

Het Beste Interview: De Ongelooflijke Podcast

Dagelijkse Podcast: NRC Vandaag

Chatcast Vermaak: Drie Kwartjes

Chatcast Informatief: Veldheren

Sound Design: De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz

Fictie: Parnassia

Brandstory: Echte politieverhalen

Jeugd: NOS Jeugdjournaalpodcast

Vernieuwing: Datecast

‘Het niveau van Nederlandse podcasts is ongekend hoog‘, zegt Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. ‘De winnaars van dit jaar laten zien hoe veelzijdig en volwassen het medium is geworden’.