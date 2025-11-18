Bijna 32 procent van de Nederlandse huishoudens bezit inmiddels een radio voorzien van DAB+. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bezit

Bezat vorig jaar 30 procent van de Nederlandse huishoudens een radio voorzien van digitale etherontvangst, in 2025 is dit percentage gegroeid tot 31,8 procent. Het gaat hierbij om een radio voorzien van DAB+ in huis en/of de auto. Alle nieuwe auto’s worden overigens sinds 2021 standaard afgeleverd met digitale radio-ontvangst.

Populair bij mannen

Bij Nederlandse mannen bezit 40 procent een radio met digitale etherontvangst, bij vrouwen ligt dit percentage op 28,3 procent. Bij jongeren (12 tot 25 jaar) is voor het tweede jaar op rij een afname te zien van het bezit van digitale radio’s. In 2023 bezat nog 17,2 procent van de jongeren tussen de 12-25 jaar een DAB+-radio, vorig jaar was dit percentage gezakt naar 16,5 procent en dit jaar naar 16,2 procent. In de leeftijdscategorie van 65-75 jaar is het bezig van DAB+-radio’s flink toegenomen: van 14 procent in 2019 tot 40 procent dit jaar.

Bekendheid

De bekendheid van DAB+ lijkt niet veel meer te groeien en dit percentage blijft steken rond de 55 procent. Bij jongeren is de bekendheid verder afgenomen terwijl in de leeftijdsgroepen boven de 45 jaar de bekendheid steeds verder toeneemt. Zo kende bijna 70 procent van de Nederlanders tussen de 45-65 jaar de term DAB+.

Alle cijfers zijn te vinden op de website van het CBS.