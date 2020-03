Comedy Central Extra is zender van de maand in maart bij KPN

In de maand maart is Comedy Central Extra de zogenaamde zender van de maand bij aanbieder KPN. De zender is voor alle abonnees met interactieve televisie te bekijken. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Comedy Central Extra

Comedy Central Extra is het tweede kanaal van de Comedy Central familie. Je ziet hier bekende programma’s zoals The Daily Show, Takeshi’s Castle, en Drunk History. Daarnaast natuurlijk ook een verscheidenheid aan comedy series met o.a. Speechless, Life in Pieces en See Dad Run.

Kijken

De zender van de maand is te zien via kanaal 42. Abonnees die al beschikken over het Pluspakket kunnen terecht op kanaal 71. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.