De dominante positie van KPN en Ziggo zorgt ervoor dat consumenten al jaren te veel betalen voor internet, aldus de Consumentenbond. De Consumentenbond ziet tal van aanwijzingen van te weinig marktwerking en te hoge prijzen. De Consumentenbond roept toezichthouder ACM dringend op om in te grijpen in deze marktdominantie.

KPN en Ziggo dominant

Op dit moment vervangt KPN overal zijn kopernetwerk door glasvezelkabels. Het gevolg is dat de meeste consumenten alleen nog kunnen kiezen uit internet via de kabel van Ziggo of internet via het KPN-glasvezel netwerk. Om machtsmisbruik te voorkomen, wilde de ACM beide partijen verplichten hun netwerken open te stellen voor derden.

Maar de toezichthouder werd teruggefloten door de bestuursrechter. In plaats daarvan ging de ACM in 2022 in op een aanbod van KPN waarin is vastgelegd wat KPN mag rekenen aan andere aanbieders voor gebruik van zijn glasvezelnetwerk. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat dit niet prijsverlagend werkt. De prijzen van de 2 grootste aanbieders liggen al jaren dicht bij elkaar en behoren tot de hoogste van Europa.

Prijzen dicht bij elkaar

Een van de aanwijzingen dat consumenten door de dominantie van KPN en Ziggo te veel betalen, is dat de prijzen van deze 2 aanbieders al 5 jaar nauwelijks uiteenlopen. Samen hebben KPN en Ziggo zeker 75% van de markt in handen. Opvallend is dat het de concurrenten op het KPN-glasvezelnetwerk niet lukt om goedkoper te zijn dan de KPN-providers. Alleen Odido zit doorgaans zo’n €6,50-€8,50 onder de prijzen van KPN en Ziggo.

Bijna hoogste van Europa

Een andere aanwijzing voor de beperkte marktwerking is dat internet in Nederland duur is vergeleken met andere Europese landen. Dit blijkt uit een internetprijspeiling van de Europese Commissie uit 2022. Van de 27 landen in het onderzoek zijn alleen België en Portugal duurder dan Nederland. Voor het goedkoopste 100 Mbit-abonnement betalen consumenten in Zweden gemiddeld €17 per maand, in Denemarken €18, in Spanje €21, in Italië €25,50 en in Nederland €30. Nederlandse consumenten betalen gemiddeld €10 per maand meer voor een 100 Mbit-abonnement dan het Europese gemiddelde.

