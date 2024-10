Bij aanbieder KPN is SLAM! TV in de maand oktober te zien in het digitale basispakket. Bij aanbieder Odido staat Crime+Investigation in de digitale etalage als zender van de maand.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

KPN

Bij aanbieder KPN is SLAM! TV de zender van de maand en te zien voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 42. SLAM! TV is ook dit jaar weer aanwezig op het Amsterdam Dance Event.

Odido

Crime+Investigation is in oktober de zender van de maand. “Deze zender heeft een enorme selectie aan misdaadprogramma’s met onder andere de echte verhalen achter ’s werelds meest beruchte criminelen en een exclusieve blik achter de schermen in de forensische laboratoria en rechtszalen. Maak kennis – als je durft – met deze spannende programma’s op kanaal 18“, aldus Odido.

Ziggo

Bij Ziggo staan tot medio november een viertal zenders in de digitale etalage. Het gaat hier onder andere om Slam TV en Shorts TV. Meer informatie hierover vind je hier