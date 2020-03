De Radiofabriek en RTL Darts komen met nieuwe podcast: Bullseye

De Radiofabriek en RTL 7 Darts komen samen met een nieuwe podcast: RTL Darts Bullseye. De podcast wordt geproduceerd door YPCA, De Radiofabriek.

Ron Lemmens en Jacques Nieuwlaat

In de podcast ontvangen presentator Ron Lemmens en RTL 7 Darts verslaggever Jacques Nieuwlaat maandelijks prominente gasten uit de dartswereld en wordt teruggeblikt op de afgelopen darts maand. In vast terugkerende items worden onder meer bijzondere spelers uitgelicht in de Hall of Fame en kijkersvragen behandeld.

“Dieper ingaan”

Mastercaller Jacques Nieuwlaat: “Met deze maandelijkse podcast kunnen we naast onze gewone TV-uitzendingen nu nog dieper ingaan op de dartswereld met de beste spelers en de beste insiders.”

Elke tweede woensdag van de maand

RTL Darts Bullseye, de podcast is elke tweede woensdag van de maand beschikbaar via rtl7darts.nl en alle bekende podcastkanalen. In de eerste podcast is onder meer topdarter, en nummer 21 van de wereld, Jeffrey de Zwaan te gast.

RTL 7 Darts Radio

ALLsportsradio en RTL 7 Darts werken al enige jaren nauw samen met het pop-up radiostation RTL 7 Darts Radio. Tijdens het WK Darts zijn via het pop-up radiostation alle wedstrijden live te volgen, maar worden ook analyses vanuit de studio verzorgd. Buiten de wedstrijden om is er onafgebroken muziek voor mannen.

Afgelopen december werden als pilot al verschillende podcasts geproduceerd door YPCA, De Radiofabriek.

Luisteren kan hier.