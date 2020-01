Discovery Science is zender van de maand bij KPN

Discovery Science is deze maand de zender van de maand bij KPN. De zender is hierdoor voor iedereen te zien die de dienst Interactieve Televisie afneemt. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pluspakket.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Discovery Science

Voor de eerste maand van het nieuwe jaar is Discovery Science de zender van de maand bij KPN. De zender is te vinden op kanaal 42 (in standaard/SD-kwaliteit). Abonnees met het aanvullende pluspakket kunnen de zender zien via kanaal 83 in HD-kwaliteit.

KabelNoord: RTL Lounge

Bij aanbieder KabelNoord is RTL Lounge de zender van de maand in januari. “Iedereen die gebruik maakt van Digitale Televisie of Interactieve Televisie ontvangt de Zender van de maand op kanaal 13.”, aldus de aanbieder.

SKV: Boomerang

Bij aanbieder SKV uit Veendam is de kinderzender Boomerang de zender van de maand in januari. De zender is gratis te zien via kanaal 999.

Ziggo

Aanbieder Ziggo heeft voor de maand januari nog geen zender van de maand bekend gemaakt.