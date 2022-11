Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere RTL Crime en Comedy Central Extra de zogenaamde zenders van de maand in de maand november.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

Bij aanbieders T-Mobile en Kabelnoord is RTL Crime de zender van de maand. ” Op RTL Crime zie je boeiende documentaires en spannende series die te maken hebben met misdaad. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse series en Nederlandse klassiekers zoals: Prison Break, CSI: New York, Blauw blauw, Bones of de oude serie Baantjer.”. Bij aanbieder Kabelnoord is de zender te vinden op kanaal 13 en bij T-Mobile op kanaal 18.

Comedy Central Extra

In november is Comedy Central Extra zender van de maand en gratis te zien bij SKV via kanaal 999. “Comedy Central Extra, de comedyzender waar de echte comedy pro’s hun tanden op kunnen stukbijten.”, aldus de aanbieder.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat in november bij aanbieder KPN de televisiezender Eurosport 2 de zender van de maand is.