In november is Eurosport 2 de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

De gehele maand november is Eurosport 2 de zender van de maand bij KPN. “Eurosport 2 is sinds 2005 dé zender voor de sportfan. Hier zie je alle hoogtepunten en achtergronden die je nergens anders vindt. Daarnaast besteedt deze zender veel aandacht aan extreme sports en is Eurosport 2 het thuis voor grote live sportevenementen. Bijvoorbeeld de spectaculaire races van de MotoGP. Het hele seizoen ben jij erbij, van start tot finish. Van tennis tot wielrennen, van rugby tot roeien: beleef het met Eurosport 2“, aldus KPN.

Pluspakket

De zender is de hele maand november gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.