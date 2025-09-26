Vrijdagavond, 26 september, is Europe’s Biggest Dance Show te volgen op NPO 3FM. 1 avond, 11 landen en 1 dansvloer: dat is Europe’s Biggest Dance Show.

Marathon-uitzending

Tijdens deze zes uur durende marathon-uitzending verenigen Europese zenders zich en geven ze het veelzijdige talent uit de dancescene een groot internationaal podium. Met 11 deelnemende landen is het de grootste editie tot nu toe. Voor Nederland laat dj Benwal een exclusieve set horen die tegelijkertijd in elf landen te horen is. Europe’s Biggest Dance Show is een initiatief van de EBU en wordt gehost door BBC Radio 1.

Deze zevende editie is vrijdag 29 september vanaf 19.00 uur te horen op 3FM en via de NPO Luister-app en het Nederlandse deel wordt gepresenteerd door 3FM-dj Justin Verkijk (NTR).

Vanaf 19.00 uur

De show begint om 19.00 uur met Danny Howard van BBC Radio 1. Elke dertig minuten wordt het programma overgedragen aan een ander land. Luisteraars kunnen genieten van de grootste acts uit het Verenigd Koninkrijk, de populairste dj’s van Europa en een speciale slotshow uit Oekraïne.

Uitzendschema

19:00 – 19:30 uur BBC Radio 1 (Verenigd Koninkrijk)

19:30 – 20:00 uur RTÉ 2FM (Ierland)

20:00 – 20:30 uur WDR 1Live (Duitsland)

20:30 – 21:00 uur rbb Fritz (Duitsland)

21:00 – 21:30 uur ORF FM4 (Oostenrijk)

21:30 – 22:00 uur SR P3 (Zweden)

22:00 – 22:30 uur ERR Raadio 2 (Estland)

22:30 – 23:00 uur VRT Studio Brussel (België)

23:00 – 23:30 uur NRK P3 (Noorwegen)

22:30 – 00:00 uur YleX (Finland)

00:00 – 00:30 uur NPO 3FM (Nederland)

00:30 – 01:00 uur Suspilne Radio Promin (Oekraïne)

Meer informatie via deze website. Luisteren naar NPO 3FM kan via FM, DAB+ en Internet.