In de maand juni staan onder andere de televisiezenders Eurosport 2, FashionTV en Stingray Djazz.tv in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

Bij aanbieder SKV uit Veen staat Eurosport 2 in de etalage als zender van de maand in juni. De zender is te zien via kanaal 999. Daarnaast heeft SKV haar digitale zenderpakket uitgebreid met onder andere Insight TV 4K. Meer informatie over deze wijzigingen op de website van de aanbieder.

FashionTV

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker staat FashionTV in de digitale etalage. De zender is voor iedereen met digitale televisie bij de aanbieder te zien via kanaal 13. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Premium Pakket dat voor 10,10 euro per maand is af te nemen. Tijdens het EK Voetbal wordt NPO 1 bij de aanbieder in 4K-kwaliteit doorgegeven via kanaal 701.

Stingray Djazz.tv

Bij Kabelnoord is Stingray Djazz.tv te zien als zender van de maand in juni. De zender is te zien via kanaal 13. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pakket Maximaal.

TV Oranje

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de televisiezender TV Oranje de zender van de maand is in de maand juni.