TV Oranje is ‘Zender van de Maand’ bij KPN

In de maand juni is TV Oranje de zogenaamde zender van de maand bij KPN. De televisiezender is voor iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eigen bodem

“TV Oranje vertoont 24 uur per dag videoclips en programma’s met muziek van eigen bodem. Ook is er een dagelijkse Verzoekparade waarbij je zelf je stem kunt uitbrengen, de hitlijst Oranje Top 30 en zijn er tv-specials rond Nederlandse artiesten“, aldus KPN.

Vaderdag

Op Vaderdag, zondag 20 juni, heeft de televisiezender een speciale actie. “Neem via de TV Oranje App een speciale videoboodschap op voor jouw (schoon)vader. Vertel een leuke anekdote, zing een mooi lied, of vertel hem hoeveel je van hem houdt. Dan zal deze videoboodschap op Vaderdag te zien zijn op TV Oranje!“, aldus KPN.

Kanaal 42

TV Oranje is de hele maand juni vrij verkrijgbaar in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.