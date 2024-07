In juli is Eurosport 2 de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

“Eurosport 2 is dé zender voor nog meer topsport, met live-verslagen, samenvattingen en hoogtepunten van internationale sportwedstrijden. Bij Eurosport 2 kan je iedere dag terecht voor allerlei soorten topsport, van grote wielerrondes tot Grand Slams en van snooker tot skiën“, aldus KPN.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand juli gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.