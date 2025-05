Tot en met 3 juni is Experts Live Radio te horen via de digitale ether (DAB+). De radiozender zendt live uit vanaf het evenement Experts Live Netherlands vanuit het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Uitzendingen

Experts Live is een internationaal Microsoft community platform waarbij kennis delen door live events centraal staat. Het evenement wordt, net als vorig jaar, ook dit jaar ondersteund met de radiozender Experts Live Radio. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet , Twitch en in grote delen van Nederland via DAB+ (Kanaal 7D / MTVNL).

De uitzendingen via DAB+ zijn te horen tot 4 juni aanstaande via DAB+. Daarna is de radiozender nog wel te beluisteren via Internet. Meer informatie via deze website.