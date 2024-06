Tot en met 4 juni is Experts Live Radio te horen via de digitale ether (DAB+) en Internet. De radiozender zendt live uit vanaf het evenement Experts Live Netherlands vanuit het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Uitzendingen

Experts Live is een internationaal Microsoft community platform waarbij kennis delen door live events centraal staat. Het evenement wordt dit jaar ondersteund met een speciale radiozender: Experts Live Radio. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet , Twitch en in grote delen van Nederland via DAB+ (Kanaal 7D / MTVNL).

Programmering

Vandaag, maandag 3 juni, wordt er gestart met de uitzendingen om 14.00 uur. “Jeroen en Frans nemen het om 16:00 uur over en zorgen ervoor dat je goed van je werk naar huis kunt op deze opbouwdag. Bert is er vanaf 18:00 uur met zijn vrienden voor uit te kijken. Na 20:00 uur voert de hele crew de laatste controles uit“, aldus de radiozender. De gehele programmering voor dinsdag 4 juni vind je hier.

