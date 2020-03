“Goede kijkcijfers voor seniorenzender ONS door coronacrisis”

Televisiezender ONS behaalt sinds het toenemen van de corona-maatregelen in Nederland hoge kijkcijfers. Dit bericht de televisiezender die zich met nostalgische televisieprogramma’s richt op senioren in een persbericht.

Hoogste bereik in 2020

Afgelopen zaterdag bereikte de zender bijvoorbeeld 427.000 kijkers, het hoogste bereik van 2020 aldus de televisiezender. Ouderen verlangen tussen al het corona-nieuws steeds meer naar een alternatief op televisie volgens ONS.

Meer kijkers

Nu de corona-maatregelen van de overheid steeds strikter worden, neemt het aantal Nederlanders dat voor de televisie kruipt gestaag toe. Niet alleen Netflix is in trek, ook de kleinere themakanalen groeien in populariteit. Bij nostalgische televisiezender ONS stegen de kijkcijfers de afgelopen dagen mee in deze trend. Waar normaal gesproken zo’n 300.000 tot 350.000 kijkers de zender weten te vinden op een gemiddelde zaterdag, stemden afgelopen zaterdag maar liefst 427.000 mensen op ONS af.

Nostalgie en ontspanning

ONS wijdt de stijging in kijkcijfers aan de grote behoefte van kijkers aan nostalgie en ontspanning tegenover het nieuws over de corona-verspreiding. Veel klassiekers uit de televisiegeschiedenis zijn bij ONS terug te zien. Zoals bijvoorbeeld Medisch Centrum West, Wordt U al Geholpen? en The Flying Doctors. Binnenkort keren ook bekende titels als de comedy Hi-de-Hi! en de dramaserie Ballykissangel terug op deze zender.

KPN en Ziggo

ONS is onder andere te ontvangen op kanaal 50 in het basispakket van Ziggo en bij KPN op kanaal 89 in het pluspakket. Ook bij alle andere providers in Nederland is ONS in het pakket opgenomen. Meer informatie via de website van de televisiezender.