Gratis films

KPN deelt dikwijls kado’s uit aan bestaande klanten. In de maand december kan er gekeken worden naar tien gratis films. Het gaat om de films I Tonya, Geheim Agent Marnie , The Grey , Beginners, Een man die Ove heet​ , Casper en Emma maken theater​ , Toen was geluk heel gewoon​, Mother’s Day​ , Pak van mijn Hart , Angel has Fallen​. Meer informatie via de website van KPN.