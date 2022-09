In september en oktober kunnen klanten van KPN een aantal gratis films bekijken. De films zijn een kadootje van de aanbieder voor trouwe klanten.

Kadootje van KPN

Elke maand geeft KPN kado’s aan bestaande klanten van het bedrijf. Deze maand kan er via KPN’s Interactieve Televisie gratis worden gekeken naar een aantal films. Ook kunnen klanten zich opgeven voor een gratis rondleiding online livetour door het Rijksmuseum.

Films

In september kunnen klanten van KPN gratis kijken naar vijf filmhuisfilms: Parasite, Melanchonia, A Late Quartet, Elle s’en va en The farewell. De films zijn te vinden in het menu van KPN’s Interactieve Televisie (Je gaat naar het tv-menu en kiest ‘Films -> Kies Pluspakket -> Onder Uitgelicht staat Kadootje).

Rondleiding

Klanten van KPN kunnen zich opgeven voor een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum. De live online rondleiding is op donderdag 13 oktober van 19:30 tot 20.15 uur. De tour start met een welkomstwoord door een directielid van het Rijksmuseum. Hierna start de rondleiding met een gids van het Rijksmuseum. Aanmelden kan via kpn.com/kadootje.