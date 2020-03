Halve finales TOTO KNVB Beker live op radio en televisie

Vandaag en morgen worden de halve finales van de TOTO KNVB Beker gespeeld. De wedstrijden zijn live te volgen op televisie en radio.

Halve finales

Vanavond wordt de eerste halve finale gespeeld in de KNVB Beker: FC Utrecht – Ajax. Morgen, donderdag 5 maart, staat de wedstrijd Feyenoord – NAC Breda op het programma.

FOX

Ook op het open kanaal van FOX zijn beide wedstrijden live te volgen. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur en de wedstrijd om 20.45 uur. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket. Een overzicht van alle kanalen bij de diverse aanbieders vind je hier.

FOX Sports

FOX Sports zendt ook beide wedstrijden uit de halve finale van de KNVB Beker live uit. De wedstrijden worden uitgezonden via FOX Sports 1.

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Regionale radiozenders

Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Ook een aantal lokale omroepen hebben extra sportprogramma’s geprogrammeerd om de lokale clubs in de beker te volgen.