De komende week wordt de eerste ronde gespeeld van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en televisie.

Eerste ronde

In de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker staan zowel op dinsdag 18 oktober, woensdag 19 oktober als donderdag 20 oktober wedstrijden op het programma. In deze ronde staan onder andere de duels FC Dordrecht – FC Groningen, GO Ahead Eagles – Helmond Sport en NEC – Fortuna Sittard op het programma.

FOX

Televisiezender FOX zendt zowel dinsdag, woensdag als donderdag een wedstrijd uit de eerste ronde van TOTO KNVB Beker live uit. Dinsdag wordt de wedstrijd Roda JC – Heracles Almelo uitgezonden, op woensdagavond de wedstrijd NEC – Fortuna Sittard en op donderdagavond HHC Hardenberg – PEC Zwolle. De zender is te zien via diverse digitale aanbieders in het digitale basispakket.

ESPN

Ook ESPN besteedt aandacht aan de TOTO KNVB Beker en zendt naast de wedstrijden die FOX uitzendt ook de wedstrijden FC Eindhoven – Willem II, FC Dordrecht – FC Groningen en Sportlust ’46 – FC Utrecht live uit.

Radio

Via de radio zijn de wedstrijden te volgen via het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Daarnaast zenden ook diverse regionale- en lokale radiozenders wedstrijden uit de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker uit.