Zondag wordt de finale van de TOTO KNVB Beker uitgezonden in UHD door ESPN. Dit bericht de sportzender in een persbericht.

Primeur

Zondag strijden de mannen in De Kuip om de felbegeerde ‘dennenappel’. Maandag komen van dezelfde clubs de vrouwen in actie in het Nijmeegse Goffertstadion. Beide duels zijn live te zien op ESPN, met een primeur voor de mannenfinale op zondag: voor het eerst wordt deze uitgezonden in de verbeterde UHD-beeldkwaliteit.

Zondag TOTO KNVB Bekerfinale Mannen

Zondag staat ESPN in het teken van de finale van de TOTO KNVB Beker bij de mannen. PSV en Ajax hebben zich voor de eindstrijd in de Rotterdamse Kuip geplaatst. De voorbeschouwing begint om 16.00 uur, live vanuit De Kuip. Jan Joost van Gangelen is zondag de presentator. Hij wordt bijgestaan door analisten Kenneth Perez, Marciano Vink en Arnold Bruggink en verslaggevers Aletha Leidelmeijer en Hans Kraay Jr. Het commentaar bij de wedstrijd is van Vincent Schildkamp.

Voor het eerst is een Nederlandse bekerfinale ook te zien op ESPN UHD, het kanaal waarop uitzendingen van ESPN in verbeterde beeldkwaliteit worden aangeboden. ESPN UHD is momenteel verkrijgbaar voor abonnees van Ziggo, KPN, SKV, Breedband Helmond, Trined en Kabeltex.

Maandag TOTO KNVB Bekerfinale Vrouwen

Op Tweede Paasdag staat de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker Vrouwen op het spel en ook voor dit affiche zijn PSV en Ajax de gekwalificeerde clubs. De finale begint om 14.30 uur, voorafgegaan door een voorbeschouwing die om 14.00 uur begint op ESPN. Presentator Fresia Cousiño Arias en analisten Leonne Stentler en Hedwiges Maduro zijn namens ESPN aanwezig in het Goffertstadion in Nijmegen. Commentator van dienst is Mark van Rijswijk, tijdens de wedstrijd geflankeerd door Leonne Stentler als co-commentator.