De oefenwedstrijden van AZ, PSV en Ajax ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen zijn te zien bij Ziggo Sport. De eerste wedstrijd, Ajax – PEC Zwolle, is vrijdag 5 juli te zien om 14.00 uur op de sportzender.

Oefenwedstrijden

In juli en augustus zendt de sportzender een reeks oefenwedstrijden uit van Ajax, PSV en AZ. De oefenwedstrijden zijn voor deze clubs de opmaat naar Europees voetbal en zijn live te volgen bij Ziggo (op kanaal 14) en via het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal (o.a. bij Ziggo, KPN en Odido). Voetballiefhebbers zonder Ziggo of Ziggo Sport Totaal kijken met een gratis Ziggo Sport Free account via de Ziggo GO app op smart tv, tablet en smartphone.

Het programma

De oefenwedstrijden die te zien zijn via Ziggo Sport op een rij:

Vrijdag 5 juli 14.00 uur | Ajax – PEC Zwolle

Dinsdag 9 juli 18.30 uur | Ajax – Sint-Truiden

Zaterdag 13 juli 13.00 uur | PSV – Club Brugge

Zaterdag 13 juli 16.00 uur | Ajax – Rangers FC

Zaterdag 27 juli 15.00 uur | AZ – Atlanta Bergamo

Zaterdag 27 juli 18.00 uur | PSV – Valencia

Woensdag 31 juli 19.00 uur | AZ – Le Havre

Europese voorrondes

Op donderdag 25 juli zendt de sportzender bovendien de eerste wedstrijden uit in de voorrondes van het Europees voetbal. Om 18.30 uur speelt Go Ahead Eagles tegen het Noorse SK Brann in de tweede voorronde van de UEFA Conference League. Om 20.30 uur speelt Ajax thuis tegen het Servische FK Vojvodina in de tweede voorronde van de UEFA Europa League. Op 1 augustus staan de return gepland.

Ziggo Sport Free

Ziggo Sport heeft vanaf seizoen 2024/2025 de exclusieve uitzendrechten voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League. Iedereen heeft gratis toegang tot de voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse voetbalclubs en de finales via een Ziggo Sport Free account. Meer informatie hierover vind je hier.