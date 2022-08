Telecombedrijf KPN en streamingdienst HBO Max gaan samenwerken. Vanaf september kunnen KPN-klanten een HBO Max abonnement toevoegen aan hun Internet, TV of Mobiel abonnement van KPN. Wanneer diensten worden gecombineerd kan een korting tot 5 euro worden verkregen.

HBO Max

Streamingdienst HBO Max biedt kijkers diverse bekende films en series zoals alle content van Warner Bros. zoals The Batman, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore en Dune, HBO-series waaronder Succession en Euphoria, Max Originals zoals The Staircase, Hacks en The Flight Attendant, en Kids content zoals Teen Titans Go! en Looney Tunes-cartoons.

“Combineren”

Jochem de Jong, VP Partnerships, TV en Entertainment bij KPN: “Net zoals veel KPN-klanten uitkijken naar de release van House of the Dragon, kunnen wij niet wachten om HBO Max toe te voegen aan ons entertainmentaanbod. Naast Disney+, Viaplay, Netflix kan HBO Max uiteraard niet ontbreken. Dankzij de samenwerking met HBO Max zijn KPN-klanten verzekerd van het beste entertainment. Bovendien wordt het hiermee voor klanten nog leuker om hun entertainmentaanbod op een voordelige manier te combineren. We zullen de introductie van HBO Max dan ook samen met onze klanten vieren.”

Afsluiten abonnement

Klanten van KPN kunnen HBO Max straks eenvoudig online, via de klantenservice, in de winkel of gewoon via de MijnKPN app toevoegen aan hun KPN Internet, TV of Mobiel abonnement. Meer over de samenwerking op kpn.com/hbomax