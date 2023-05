De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een IPTV-dienst uit de lucht gehaald. Vier personen zijn aangehouden in Almere en Den Helder. Hun woningen zijn doorzocht. Dit bericht de FIOD in een persbericht.

10.000 TV-zenders

Het ging om een TV-dienst die onder andere via belwinkels tegen contante betaling werd verkocht. Met een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders.

De TV-dienst had honderdduizenden abonnees en werd verspreid vanuit een datacenter in Den Helder. Dit datacenter is vandaag stilgelegd en doorzocht. Vanaf vandaag werken de IPTV-abonnementen niet meer.

Witwassen

Het onderzoeksteam vermoedt dat de opbrengsten die voortvloeiden uit het aanbieden van de illegale IPTV op grote schaal werden witgewassen. Daarom zijn bedrijfspanden in Den Helder, Almere, Hengelo en in woningen in Amsterdam, Almere, Enschede, Den Haag en Den Helder doorzocht op de aanwezigheid van contant geld. Hierbij is gebruik gemaakt van het Advanced Search Team van de politie en van geldhonden. Daarnaast heeft Europol een belangrijke rol gespeeld bij de analyse van de uitgewisselde opsporingsinformatie. Er is volgens de FIOD beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, vijf auto’s, computerapparatuur en grote bedragen contant geld.