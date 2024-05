Ziggo gaat een deel van haar digitale televisieaanbod exclusief aanbieden via het IPTV-protocol. Hierdoor zijn deze zenders binnenkort alleen nog te bekijken via een Mediabox Next Mini.

Premiumpakketten

De tv-pakketten waar het om gaat zijn: Hindi, Turks, Arabisch en Gay Lifestyle. Momenteel worden deze zenders ook nog aangeboden via het zogenaamde DVB-C protocol. Dit maakt protocol maakt het mogelijk de zenders ook via bijvoorbeeld een CI+-card te bekijken. Klanten die abonnee zijn op deze zenders worden persoonlijk geïnformeerd door Ziggo.

Gefaseerd

Deze zenderpakketten worden gefaseerd omgezet naar IP. Vanaf half juli is het signaal van de zenders uit de betreffende pakketten niet meer via DVB-C te ontvangen. “Ziggo stelt klanten die dit betreft hier persoonlijk van op de hoogte en plaatsen daarnaast een informatieve aankondiging op de zenders uit deze tv-pakketten”, aldus Ziggo. De meeste zenders uit deze tv-pakketten zijn en blijven nog wel via de Ziggo GO app te bekijken.

Helemaal over naar IPTV?

Voor nu heeft Ziggo geen plannen om volledig over te gaan naar het IPTV-protocol. Als hier verandering in komt, zal Ziggo haar klanten hier vanzelfsprekend over informeren.

