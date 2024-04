In de maand april staan er weer een aantal televisiezenders in de etalage bij diverse aanbieders van digitale televisie. Zo zijn onder andere INPLUS en Nicktoons de zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

INPLUS

Bij aanbieder ODIDO is INPLUS de Zender van de Maand. “De meest avontuurlijke tv-zender ter wereld met entertainment, sport en lifestyle! Maak nu kennis met deze programma’s op kanaal 18.”,aldus de aanbieder.

Nicktoons

In de maand april is Nicktoons Zender van de Maand bij Kabelnoord. “De sprankelende animaties en onvergetelijke karakters zie je normaal in het Televisie Compleet of Televisie Maximaal pakket van Kabelnoord. In de maand april is deze zender voor iedereen te zien op kanaal 13“, aldus de aanbieder.

KPN

Aanbieder KPN had eerder al bekend gemaakt dat NPO 2 Extra de zender van de maand is in de maand april.