In april is NPO2 Extra de tv-zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

24 uur per dag kunst & cultuur

NPO2 Extra besteedt 24 uur per dag aandacht aan thema’s als klassieke muziek, literatuur, dans en theater. “Je ziet er reportages van festivals en evenementen, maar ook liveoptredens, speelfilms en documentaires. Ook zie je er reportages van evenementen zoals de Uitmarkt, het Nederlands Film Festival, Pinkpop en North Sea Jazz“, aldus KPN.

Hele opera’s van Wagner

Deze maand zie je op NPO 2 Extra onder andere een aantal opera’s van Wagner in hun geheel. Richard Wagner is de componist van legendarische opera’s, waar de muzikale hoogtepunten van afspatten. Op woensdag 3 april kijk je om 21.15 uur naar Siegfried, op zaterdag 6 april zie je Götterdämmerung om 09.28 uur en op woensdag 10 april geniet je vanaf 21.15 uur van Parsifal.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand april gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.