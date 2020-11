JOYNE schrapt Pluspakket per 1 december

JOYNE, aanbieder van satelliettelevisie, schrapt per 1 december aanstaande haar zogenaamde Pluspakket. De meeste zenders worden overgeheveld naar het Basispakket. De prijs van dit Basispakket zal niet veranderen en wordt vanaf 22 euro per maand aangeboden.

Joyne

Joyne begon in 2017 met het aanbieden van digitale televisie via de satelliet. De aanbieder is hiermee een concurrent van Canal Digitaal. Joyne maakt voor het aanbieden van haar zenders gebruik van een satelliet van Eutelsat.

“Evaluatie”

Periodiek neemt de aanbieder haar zenderpakketten onder de loep.¬†“De winter staat voor de deur en we gaan alweer richting het einde van 2020. Een jaar dat anders is dan andere jaren. Wij hebben de afgelopen maanden gebruikt om onze tv pakketten te evalueren en dan met name of deze nog voldoen aan de behoeften van onze abonnees. Deze evaluatie is onlangs afgerond en wij hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren“, aldus de aanbieder.

Einde Pluspakket

Als gevolg van deze evaluatie stopt de aanbieder met haar zogenaamde Pluspakket. De televisiezenders Travel XP, Crime+ Investigation, Meiden van Holland en Penthouse Gold uit dit pakket  worden per 1 december toegevoegd aan het Basispakket. De televisiezenders Secret Circle en Penthouse Quickies komen te vervallen. Abonnementen voor het Pluspakket worden vanaf 1 december 2020 automatisch niet meer gefactureerd.

Meer informatie op de website van de aanbieder.