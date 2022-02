Kabelnoord gaat per 1 maart haar analoge televisiepakket terugbrengen van ongeveer 30 naar 12 televisiezenders. De provider wil zo meer ruimte creëren voor zenders in HD-kwaliteit en 4K-kwaliteit. Alleen de televisiezenders van de NPO, RTL4, RTL5, SBS6, RTL7, Veronica/DisneyXD, Net5 en RTL8 blijven beschikbaar via het analoge televisiepakket. Ook de regionale- en lokale omroep blijven beschikbaar via het analoge tv-pakket.

“Klaar voor de toekomst”

Daarnaast zijn digitale televisiezenders die Kabelnoord zowel in SD/standaardkwaliteit als in HD-kwaliteit worden doorgeven vanaf maart alleen in HD beschikbaar. “Deze wijzigingen leveren ruimte op die zal worden ingezet om meer digitale zenders in HD beeldkwaliteit door te geven. Ook wordt het netwerk alvast voorbereid op de komst van 4K in de toekomst.”, aldus de provider.

“Minder kijkers voor analoge televisie”

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: “Bijna alle klanten kijken inmiddels digitale televisie. Een steeds kleiner wordende groep kijkt nog naar analoog beeld. Bij collega providers is men inmiddels helemaal gestopt met analoge tv. Dat doen wij voorlopig niet. Analoge kijkers kunnen de 12 meest bekeken zenders ontvangen. We zien regelmatig dat klanten nog een extra tv op een slaap- of logeerkamer hebben staan. Hier wordt soms nog analoog op gekeken, maar dit neemt af omdat veel klanten ook daar kiezen voor digitale kwaliteit of men kijkt tv via bijvoorbeeld een tablet.”

Prijswijziging

Per 1 april voert de provider ook een aantal prijsaanpassingen door. “Door toenemende afdrachten aan televisiezenders stijgt de prijs voor tv kijken. De prijzen voor de huur van een tv-ontvanger en het opnemen van programma’s veranderen in 2022 niet. Ook het gebruik van de Kabelnoord tv-app blijft gratis. De prijs voor Internet Standaard blijft in 2022 gelijk, de prijs voor de internetpakketten met hogere up- en downloadsnelheden gaat wel omhoog.“, aldus de aanbieder.

Meer informatie op de website van de aanbieder.