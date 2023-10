Tot en met vrijdag 3 november is de KINK 1500 editie 2023 te horen op radiozender KINK. De lijst bevat de beste alternatieve tracks ooit gemaakt gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Foo Fighters

Met elk 22 tracks zijn Muse en Foo Fighters dit jaar de meest genoteerde artiesten in de KINK 1500. Ten opzichte van vorig jaar zijn er liefst 196 nieuwe titels binnengekomen. De hoogste nieuwe binnenkomers zijn ‘Lost’ van Linkin Park op 116, STONE met ‘Money (Hope Ain’t Gone)’ op 137 en Boygenius met ‘Not Strong Enough’ op 160.

Uit Nederland

De hoogst genoteerde Nederlandse track is ‘Witch Doctor’ van De Staat – hoe hoog deze track eindigt is afhankelijk van de stemronde voor de top 10. De Staat is met 12 noteringen in ieder geval de meest geliefde Nederlandse band bij de KINK-luisteraars. De KINK 1500 staat ook niet stil: liefst 36 tracks uit de lijst zijn in 2023 uitgebracht. ‘You Really Got Me’ van The KINKS uit 1964 is de oudst genoteerde track.

Luisteren

De lijst (met uitzondering van de top 10) vind je hier. De volgorde van de top 10 wordt bepaald door de luisteraar middels stemming. Meer informatie hierover vind je hier. De lijst start elke ochtend om 06:00 uur, en loopt dan door tot 19:00. Daarna worden de nummers uit de lijst van die dag herhaald. Luisteren kan via DAB+ (Kanaal 9C), diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.