KINK is sinds kort te horen via het digitale radiopakket van de aanbieders Caiway en Delta. De radiozender is te vinden via kanaal 876.

Uitbreiding

Tot op heden was KINK alleen te ontvangen via de digitale ether (DAB+) en Internet. Sinds een aantal dagen is de radiozender ook te horen via het digitale radiopakket van de aanbieders Delta en Caiway via kanaal 876. “We zijn ook met andere providers in gesprek om KINK op meer plekken op de kabel te krijgen, en natuurlijk kun je ons ook gewoon blijven ontvangen op DAB+ en online“, aldus de radiozender.

