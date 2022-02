KINK Classics staat deze hele week in het teken van de jaren ’80 met de KINK 80’s Top 500.

Jaren ’80

Tot en met vrijdag 18 februari is op radiozender KINK Classics de ‘KINK Classics 80’s Top 500’ te horen. In de lijst staan de 500 allerbeste tracks uit de jaren 80. De hoogste notering is voor The Cure met ‘A forest’. De lijst wordt elke dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur gepresenteerd door Tim Op het Broek, Elwin van Gestel en Michiel Veenstra.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan via DAB+ (kanaal 7D) en wereldwijd via Internet. De gehele lijst vind je hier.

