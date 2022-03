Tot en met vrijdag 11 maart staat radiozender KINK DISTORTION in het teken van de KINK DISTORTION 500. De lijst bevat de 500 beste metal en hardrock tracks ooit gemaakt die zijn gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Themazender

KINK DISTORTION is een themazender van KINK met aandacht voor metal, hardrock en metalcore. De radiozender begon op 13 april 2020 met haar uitzendingen en is alleen online te beluisteren.

“Hardste lijst ever”

Op de themazender is de komende week de DISTORTION 500 te horen. De lijst met 500 nummers bevat muziek van onder andere Metallica, AC/DC, Slayer, Bring me the Horizon, Goijra en Five Finger Death Punch. De afgelopen weken kon de luisteraar stemmen op zijn of haar favorieten. Bovenaan de lijst is Metallica geëindigd met ‘Master Of Puppets’, en de rest van de Top 500 vind je op de website.

Programmering

Tijdens de KINK DISTORTION 500 ziet de programmering er op de themazender er als volgt uit:

10:00 – 12:00 – Ernst Acherman

12:00 – 14:00 – Bart Wijers & Lesley Klaverdijk

14:00 – 16:00 – Michiel Veenstra

16:00 – 18:00 – Bjorn van Eeuwijk

Luisteren

KINK DISTORTION is alleen te beluisteren via Internet. Meer informatie hierover op de website van de radiozender KINK.