KINK komt met nieuwe online themazender KINK DISTORTION

KINK komt vanaf maandag 13 april aanstaande met een nieuwe themazender: KINK DISTORTION.

Themazender

KINK DISTORTION wordt volgens KINK de online radiozender voor metal, hardrock en metalcore. De muziek op de online radiozender wordt samengesteld door twee kenners van het genre: KINK-dj en voormalig frontvrouw van The Charm The Fury Caroline Westendorp en Jeps Salfischberger.

“Hoog tijd”

“Het is hoog tijd dat er een fatsoenlijk radiostation komt waar je de hele dag de beste metal hoort”, aldus Caronline Westendorp. β€œKINK DISTORTION eert iconen als Slayer en Metallica, maar staat ook vol in het nu met aandacht voor acts als Parkway Drive, Beartooth en Bring Me The Horizon”,aldus Caroline.

Online

De nieuwe themazender is vanaf maandag 13 april, Tweede Paasdag, online te beluisteren via de website van de radiozender maar ook via de app van KINK en smartspeakers als Google Home en internetradio’s zoals Sonos. KINK DISTORTION is de tweede themazender van KINK naast KINK DNA CLASSICS. De radiozender zelf is naast Internet ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+) op kanaal 11C.

Heavy 100

Op Tweede Paasdag vindt naast de lancering van de nieuwe themazender nog ander evenement plaats op de radiozender. De Heavy 100 wordt op deze dag uitgezonden. Stemmen op de lijst met de honderd beste metal- en gitaartracks kan via de website.

