KINK DNA Classics in het teken van de 80’s Top 500

KINK DNA Classics staat komende week in het teken van de 80’s Top 500. De lijst is van maandag tot en met vrijdag te horen tussen 10:00 en 18:00 uur.

Top 500

De lijst bevat de beste nummers uit de jaren 80 volgens de luisteraars van de online radiozender. De afgelopen weken kon er gestemd worden en komende week wordt de lijst uitgezonden. De lijst en die wordt gepresenteerd door Tim Op het Broek, Elwin van Gestel en Michiel Veenstra. De gehele lijst is te vinden op de website van KINK met uitzondering van de hoogste 10 noteringen.

Luisteren

KINK DNA Classics is online te beluisteren via de website van KINK, diverse online platforms zoals JUKE en RadioNED en via deze pagina.

Alternatieve classics

Het online themakanaal KINK DNA Classics biedt de beste alternative classics. Michiel Veenstra, programmadirecteur van KINK bij de start van het themakanaal in mei 2019: “Op het hoofdkanaal KINK hoor je de beste alternative rock van dit moment, afgewisseld met classics uit het rijke verleden van Kink FM. En voor iedereen die alléén maar new wave, punk, grunge, indiepop en de alternatieve klassiekers uit de 70s, 80s & 90s wil horen, is er KINK DNA. De muziek op KINK DNA gaat tot 2011, het jaar waarin Kink FM stopte met uitzenden“.

