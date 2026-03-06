Radiozender KISS FM heeft haar bereik via de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid. De radiozender is nu ook te horen buiten de Randstad via de digitale ether.

Uitbreiding

Sinds 1 september vorig jaar had KISS FM haar DAB+-bereik al uitgebreid en is sinds te horen in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland via DAB+. In delen van Noord-Holland en Flevoland is de radiozender ook te horen via de FM.

Per vandaag is de radiozender ook te horen in de provincies Utrecht (kanaal 12B), Gelderland (kanaal 12B), Overijssel (kanaal 6A), Friesland (kanaal 5A), Drenthe (kanaal 7C) en Groningen (kanaal 7C) via DAB+. De radiozender lijkt hiervoor gebruik te maken van digitale capaciteit van de radiozenders Simone FM en HITZZZ! Deze twee radiozenders zijn nu in een lagere bitrate te beluisteren.

Programmering

Vorige maand is ook de programmering van de radiozender aangepast. Quinten van Hilten heeft de ochtendshow overgenomen van Dimitris Kops en Ferry Oomen heeft een vaste plek in de middag gekregen. In het weekend schuift Wytske Kenemans door naar de middag en is voortaan elke zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.00 uur te horen. Aansluitend op het programma van Wytske is er een nieuwe hitlijst te horen: de KISS 40. Deze wordt tussen 16.00 en 18.00 uur gepresenteerd door Bas van Teylingen. Meer informatie vind je hier.