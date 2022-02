In de maand februari biedt KPN een aantal gratis films aan. De vijf Valentijnsfilms zijn de hele maand februari te zien.

De films The Wedding Planner, Her, The Space Between Us, Jackie en The King’s Speech zijn in de hele maand februari gratis te zien via KPN TV. “Met KPN kun je de hele maand februari genieten van vijf gratis films. Houd samen lekker een filmmarathon, sluit jezelf het hele weekend op of zet lekker op maandagochtend een film op. Waar je ook zin in hebt: wij zorgen voor de beste films, gratis en voor niets“, aldus de aanbieder.

De gratis films zijn te vinden in het menu van KPN TV: Ga naar Films, selecteer Films Huren en kies Valentijnskado.

