KPN biedt vijf arthouse films gratis in september

In de maand september kunnen klanten van KPN gratis kijken naar vijf arthouse films. De films zijn een zogenaamd ‘Kadootje’ van KPN.

Gratis

“Ook als je misschien niet zo bekend bent met arthouse films, is dit dé kans om te kijken of het wat voor je is“, aldus de aanbieder. De volgende titels zijn deze maand gratis te zien in het Pluspakket, en dus ook te bekijken als je (nog) geen Pluspakket hebt: À Bras Ouverts, De 100-jarige Man Die uit het Raam Klom en Verdween, Shoplifters, Still Alice en La Vérité.

Kijken

De films zijn te vinden in het menu van de Interactieve Televisie-ontvanger: Ga naar Films, selecteer Pluspakket en kies Kadootje. Meer informatie over de films vind je hier.