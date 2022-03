KPN heeft het aanbod van zenders in HD-kwaliteit per vandaag verder uitgebreid. De publieke themazender NPO Politiek & Nieuws is per vandaag in HD-kwaliteit te zien via KPN TV.

HD-aanbod

De NPO is al enige tijd bezig om haar themakanalen op te waarderen naar HD-kwaliteit. NPO 1 Extra en NPO 2 Extra zonden al enige tijd in HD-kwaliteit uit. Sinds kort wordt ook de themazender NPO Politiek & Nieuws in HD-kwaliteit aangeboden aan de diverse aanbieders.

KPN

KPN is per vandaag begonnen met het aanbieden van NPO Politiek en Nieuws in HD-kwaliteit. De zender is te vinden op kanaal 83 van het digitale basispakket.