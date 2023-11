Klanten van KPN kunnen vanaf vandaag hun entertainmentaanbod uitbreiden met meer dan een miljoen (luister)boeken.

Partnership

Dankzij het nieuwe partnership tussen het telecombedrijf en Storytel kunnen straks ongeveer 3 miljoen Nederlandse huishoudens luisteren naar “spannende, ontroerende en inspirerende verhalen”, aldus KPN in een persbericht.

Introductievoordeel

Bij de introductie kunnen KPN klanten exclusief de eerste drie maanden kennismaken met Storytel voor slechts 1 euro per maand in plaats van 12,99 euro per maand. Het Storytel abonnement kan eenvoudig via de website, via de klantenservice, in de winkel van de provider of via de MijnKPN app toegevoegd worden. Klanten van KPN krijgen toegang tot het complete aanbod van Storytel met ruim 500.000 internationale titels, een rijke Nederlandstalige catalogus met het werk van populaire en bestverkochte auteurs als Suzanne Vermeer, Kluun en Rutger Bregman.