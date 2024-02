Vodafone kondigt een samenwerking aan met Storytel, een app met meer dan 1 miljoen luisterboeken en ebooks. Met deze toevoeging kunnen klanten van Vodafone direct bij Vodafone een Storytel-abonnement afsluiten. Eerder sloot KPN al een overeenkomst met de leverancier van luisterboeken.

Luisterboeken

Storytel biedt een uitgebreide bibliotheek van luisterboeken en ebooks aan in diverse genres, waaronder fictie, non-fictie, literatuur en meer. Klanten hebben toegang tot boeiende verhalen, voorgelezen door professionele stemacteurs. De Storytel-app is ontworpen voor gebruiksgemak, met functies zoals gepersonaliseerde aanbevelingen en de mogelijkheid om overal te lezen en luisteren.

Afsluiten abonnement via Vodafone

Vodafone-klanten kunnen Storytel afsluiten en afrekenen via hun Vodafone-rekening. Er bestaan verschillende Storytel-abonnementen, elk ontworpen om aan verschillende behoeften te voldoen. Klanten kunnen Storytel één maand gratis proberen voordat ze zich abonneren op Storytel Unlimited (1 account, €12,99 per maand), Storytel Family (2 accounts, €16,99 per maand) of Storytel Family+ (3 accounts, €19,99 per maand).

Vodafone-klanten profiteren van een exclusieve actie in de periode 21 februari t/m 24 maart. Klanten sluiten in deze periode Storytel Unlimited twee maanden af voor €2. Ook klanten die al eerder een Storytel-account hebben gehad of gebruik hebben gemaakt van een kortingsactie via Storytel, kunnen gebruikmaken van deze actie. Meer informatie via deze website.