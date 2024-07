KPN, Odido en VodafoneZiggo hebben frequenties verworven in de veiling voor nieuwe 5G-frequenties. De drie telecomaanbieders kunnen daarmee snelle mobiele communicatie via 5G verder uitrollen. Vandaag is de 5G-veiling afgerond.

Nieuwe frequenties

Met deze veiling, die op 25 juni is gestart, zijn nieuwe frequenties voor mobiele communicatie beschikbaar gesteld om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Bedrijven en consumenten kunnen straks rekenen op hogere datasnelheden, meer capaciteit en een grote verscheidenheid aan innovatieve toepassingen. De veiling heeft in totaal €174.427.204,- opgebracht. Het gaat om frequenties in de 3,5 Ghz-band waarmee nog sneller mobiel dataverkeer mogelijk is.

Ingebruiknameverplichting

Aan de vergunningen is een ingebruiknameverplichting (IGV) verbonden. Binnen twee jaar tot vijf jaar na vergunningverlening, moeten de mobiele operators een bepaalde geografische dekking hebben gerealiseerd. De RDI, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, houdt hier toezicht op; de hiervoor benodigde meetprotocollen zijn al voorbereid, evenals de manier hoe we toezicht hierop gaan houden.

Ingang vergunningen

De RDI zal de vergunningen zo snel mogelijk verlenen en een publicatie doen in de Staatscourant. De verwachting is dat de geveilde frequenties deze zomer na uitgifte van de vergunningen in gebruik worden genomen. De uitgegeven vergunningen, zijn geldig tot en met 31 december 2040.