Vanaf deze week kan iedereen met een digitale vraag terecht op de Digitale Inloopuren in alle winkels van VodafoneZiggo. Op dinsdag tot en met vrijdag staan van 10.00-12.00 uur medewerkers van het telecombedrijf klaar om persoonlijke hulp te bieden. Iedereen is welkom met vragen over onder andere veilig internetten, UEFA Europees voetbal streamen via de Ziggo GO app en het aanmaken van een Ziggo Sport Free account hiervoor.

Succesvolle proef

Begin dit jaar introduceerde VodafoneZiggo de Digitale Dinsdag, een wekelijks inloopspreekuur in vier geselecteerde winkels. Na deze succesvolle proef breidt het telecombedrijf het spreekuur nu uit. Onder de noemer Digitale Inloopuren zijn er voortaan vier ochtenden per week en iedereen is welkom in álle winkels van VodafoneZiggo.

Digitale Inloopuren

Tijdens de Digitale Inloopuren hebben medewerkers extra tijd om klanten en niet-klanten, waaronder ook veel ouderen, te helpen met digitale vragen. Onderwerpen variëren van het instellen van een groter lettertype op een telefoon tot het downloaden van apps en PDF’s. Medewerkers helpen ook met vragen over UEFA Europees voetbal kijken. Vanaf nu streamen niet-Ziggo-klanten namelijk wedstrijden van Nederlandse clubs met de Ziggo GO app.

Meer informatie via website VodafoneZiggo.