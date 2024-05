Stephen van Rooyen is benoemd tot nieuwe CEO van VodafoneZiggo met ingang van 1 september 2024. Hij volgt Jeroen Hoencamp op.

SKY UK en Ierland

Van Rooyen was de CEO van Sky UK en Ierland en Chief Commercial Officer voor Sky Group. Hij brengt meer dan 20 jaar ervaring in media en telecom met zich mee, waarvan 17 jaar bij Sky in het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere landen waaronder Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Ritchy Drost, VodafoneZiggo’s CFO, is benoemd tot interim CEO tot Stephen van Rooyen begint in september. Van Rooyen volgt de vorige CEO, Jeroen Hoencamp, op nadat hij vertrok per 1 mei 2024.

“Fantastisch”

Stephen van Rooyen, aankomend Chief Executive Officer VodafoneZiggo, zegt: “Ik vind het fantastisch om toe te mogen treden tot de VodafoneZiggo familie. Na vele jaren in Londen te hebben gewoond kijk ik er naar uit om, samen met mijn gezin, te leven en werken in Nederland.”