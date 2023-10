Jeroen Hoencamp gaat vertrekken als CEO van VodafoneZiggo. Hij zal het bedrijf verlaten per 1 mei 2024.

CEO

Jeroen Hoencamp (1966) is CEO van VodafoneZiggo vanaf de start van de joint venture in 2016. Hiervoor was hij CEO van Vodafone UK en Vodafone Ierland. Jeroen werkte totaal 25 jaar in diverse leidinggevende functies binnen de telecomsector. Nu kiest hij ervoor te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

“Hoogtepunt”

De laatste zeven jaar als CEO bij VodafoneZiggo noemt Jeroen Hoencamp “het hoogtepunt van mijn carrière”. Hij kijkt met trots en plezier terug op deze periode: “VodafoneZiggo heeft een ijzersterke positie in de telecommarkt door ons snelle en betrouwbare vaste- en mobiele netwerk en een onovertroffen sport- en entertainmentaanbod. Ik weet zeker dat het bedrijf in de toekomst onze missie voortzet om onze klanten en Nederland plezier en vooruitgang te bieden met elke verbinding”, aldus Hoencamp in een persbericht.

Opvolger

Aandeelhouders Liberty Global en Vodafone Group starten het proces om een opvolger te vinden. In de tussentijd blijft Jeroen Hoencamp als CEO VodafoneZiggo leiden en de strategie uitvoeren.