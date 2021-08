KPN: Eurosport 2 zender van de maand in augustus

In de maand augustus is Eurosport 2 de zender van de maand bij KPN Interactieve Televisie. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

In de maand augustus is Eurosport 2 de zender van de maand bij KPN. “Je vindt er, nog tot en met 8 augustus, alles rondom het Olympisch basket- en voetbal. Ook hebben ze volop aandacht voor de nieuwe sporten van deze editie zoals skateboarden. Na de Olympische Spelen kun je, vanaf 14 augustus, door met dé Spaanse wielertoer, La Vuelta.“, aldus KPN.

Kanaal 42

Eurosport 2 is de hele maand augustus vrij verkrijgbaar in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.

Uitbreiding Pluspakket

Het Pluspakket van KPN wordt vanaf 2 augustus uitgebreid met de zender Wild Earth HD. “Als eerste distributeur in Nederland kijk je vanaf 2 augustus bij KPN naar Wild Earth. Deze natuurzender profileert zich met live uitzendingen en interactieve ervaringen. Zo dicht bij de wilde natuur was je nog nooit.“, aldus de aanbieder. De zender is vanaf 2 augustus te vinden op kanaal 86.